175 حالة وفاة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 175 حالة وفاة و6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتظهر الأرقام والإحصائيات الرسمية تراجعا في عدد الإصابات الجديدة في روسيا، حيث تم تسجيل 6537 إصابة أمس الاثنين، و6615 إصابة أول أمس.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس 11614 حالة وفاة، وارتفع عدد المصابين إلى 739947 مصابا.

وبحسب الأرقام الرسمية تعافى خلال اليوم الماضي 8804 أشخاص، ما يرفع العدد الكلي للحالات، التي تماثلت للشفاء في مختلف مناطق روسيا إلى 515825 حالة.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن معدل الوفيات بفيروس كورونا في بلاده أقل عدة مرات مقارنة بالدول الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية في نسختها الإنجليزية عن بوتين قوله

في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات القومية: إنه "وفقا لواحدة من المعايير الرئيسية لفاعلية عملنا وهي معدل الوفاة يبدو الوضع جيدا.. في روسيا معدل الوفيات لكل 100 ألف مواطن أقل من الدول الأخرى بما في ذلك الدول الأوروبية ذات نظم الرعاية الصحية المتقدمة".

وأضاف بوتين "يتم فحص 300 ألف شخص يوميا في روسيا، وحتى الحادي عشر من يوليو هذا العام تم تجهيز أكثر من 170377 وحدة طبية متخصصة تم استخدام 66% منها فقط لهذا الغرض".