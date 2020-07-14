باكستان تُسجل 2021 إصابة جديدة و54 وفاة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في باكستان إلى 253 ألفًا و604 حالات، وذلك عقب تسجيل 2021 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5 آلاف و320 حالة، وذلك عقب تسجيل 54 حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 170 ألفا و656 حالة بعد تعافي أكثر من 8 الآف حالة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعلن أن حكومته قررت عدم فرض إجراءات إغلاق عام شاملة جميع أنحاء البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد على أن تفرض إغلاق مُحدد لمناطق

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مُعينة.

وقد تعرض رئيس الوزراء عمران خان لضغوط للطريقة التي يتعامل بها مع أزمة الفيروس، خصوصاً بعد الإرباك الذي سببه عقب تصريحه بأن باكستان لا تستطيع تحمل اجراءات الإغلاق الشامل المتبعة في دول أخرى.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.