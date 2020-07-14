كوريا الجنوبية تُسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 14 حالة إصابة محلية من بين الإصابات الجديدة، علاوة على 19 حالة وافدة من الخارج.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 13 ألفًا و512 حالة.

وتأتي حالات الإصابة الجديدة منخفضة

عن 62 حالة تم تسجيلها يوم الإثنين و44 حالة يوم الأحد.

ومن ناحية أخرى، ظلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا مستقرة عند 289 حالة، حسب يونهاب.

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وخففت كوريا الجنوبية في أوائل شهر مايو التباعد الاجتماعي، لكن الزيادة المستمرة في تسجيل إصابات كورونا لدى الوافدين إليها والمنشآت الدينية أجبرت السلطات

الصحية على التراجع عن هذا التسهيل لتعيد فرض إجراءات مكافحة الفيروس.

وقد قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن واحدا من كل 3 مرضى في البلاد يعانون بدرجة خطيرة من كورونا تحسنت حالاتهم الصحية بعدما عولجوا بعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.