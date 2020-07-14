إصابات كورونا تتجاوز 13.1 مليون حالة عالميًا

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الثلاثاء، لحالات كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 13.1 مليون حالة.
أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 13 مليونًا و103 آلاف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 7.25 مليون، فيماتجاوز عدد الوفيات 573 ألفًا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيثأعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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