أوكرانيا تُسجل 638 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، 638 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
24 ساعة.
أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيك ستيبانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء يوكرين فورم الأواكرانية، اليوم الثلاثاء - عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 54 ألفًا و771 حالة، وذلك بعد تسجيل 638 إصابة جديدة في البلاد خلال
وأضاف الوزير، أن البلاد سجلت 14 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا في حين تعافى 651 شخصًا.. وبلغ إجمالي عدد الوفيات بهذا المرض في أوكرانيا ألفًا و412، في حين بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 27 ألفًا و154 حالة.
وقد تم الإبلاغ عن أكبر
وفي وقت سابق أفيد أن 152 مواطنًا أوكرانيًا يخضعون للعلاج في الخارج، تعافى منهم 49 مواطنًا وتوفى ستة مواطنين.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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