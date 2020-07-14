الهند تتخطى حاجز الـ900 ألف إصابة بكورونا

تخطت الهند حاجز الـ900 ألف إصابة بكورونا بعد تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة.
ذكرت وزارة الصحة الهندية، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إينديا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 28 ألفًا و498 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 906 آلاف و752 إصابة في عموم البلاد.
وأعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 553 وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفًا و727 وفاة.
يُذكر أن الهند تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.
كان عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد قد تجاوز 13 مليون إصابة حول العالم، أما عدد الوفيات فقد بلغ أكثر من 568500 وفاة حتى الآن وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالميًا بالإنفلونزا الحادة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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