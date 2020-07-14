كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الجارديان": اكتشاف مثير يقرب مصر من حل لغز مقبرة كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتهرت ملكة مصر القديمة الأسطورية، على مدى آلاف السنين بجمالها. ولكن على الرغم من شهرتها، يعتبر قبر كليوباترا أحد الألغاز العظيمة التي لم يتم حلها.

يعتقد البعض أنها دفنت في الإسكندرية، حيث ولدت وحكمت من قصرها الملكي، وهي المدينة التي دمرتها أمواج تسونامي عام 365 م. يقترح البعض الآخر أن مكانها يمكن أن يكون على بعد حوالي 30 ميلًا، في المعبد القديم تابوسيريس ماجنا، الذي بناه أسلافها البطلميون في دلتا النيل.

الآن تم الكشف عن اثنين من المومياوات من الأفراد ذوي المكانة العالية الذين عاشوا في وقت كليوباترا في تابوسيريس ماجنا، وهو اكتشاف يوصف بأنه "مثير" لأنه يظهر أهمية المقبرة التي قد تعود اليها وفقا لاحدث الاكتشافات.

على الرغم من أن غرفة الدفن ظلت دون عائق لمدة 2000 عام، إلا أن المومياوات في حالة سيئة بسبب تسرب المياه من خلالها. لكن تكشف الأدلة الحاسمة أنها كانت في الأصل مغطاة بالكامل بورق الذهب، وهو رفاهية لا تُمنح إلا لمن هم من أعلى طبقات المجتمع. يشير علماء الآثار إلى أن هذين الشخصين ربما تفاعلا مع كليوباترا نفسها.

ستسجل الكاميرات افتتاح أول مقبرة سليمة على الإطلاق تم العثور عليها في تابوسيريس ماجنا عرض فيلم وثائقي جديد للقناة الخامسة بعنوان The Hunt for Cleopatra's Tomb، يوم الخميس. وسيقدمه د. جلين جودينهو، وهو محاضر أول في علم المصريات في جامعة ليفربول، والذي وصف الاكتشاف بأنه استثنائي، قائلا "على الرغم من أن المومياوات مغطاة الآن بالغبار من 2000 سنة، إلا أنها كانت مذهلة في ذلك الوقت. أن تغطيتها بورقة الذهب تظهر أنهم... كانوا أعضاء مهمين في المجتمع ".

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تم تصوير المومياوات بالأشعة السينية، التي اوضحت أنهم من الذكور والإناث. أحد الاقتراحات هو أنهم كانوا كهنة لعبوا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على قوة الفراعنة. يحمل المرء صورة لجعران، يرمز إلى ولادة جديدة، مطلية بورق الذهب.

ترأس الحفريات في تابوسيريس ماجنا الدكتورة كاثلين مارتينيز، التي بعد أن عملت هناك لأكثر من 14 عامًا، اصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى انه سيتم العثور على قبر كليوباترا هناك. تم استكشاف نسبة ضئيلة فقط من الموقع الشاسع.

وتشمل اكتشافاتها السابقة تمثالًا لفرعون بدون رأس، يُعتقد أنه الملك بطليموس الرابع، سلف كليوباترا، ولوحة بها نقش يُظهر أن المعبد كان مخصصًا للإلهة إيزيس. قالت مارتينيز إن كليوباترا رأت نفسها على أنها "تجسد الإنسان لإيزيس".

كما تم اكتشاف 200 قطعة نقدية تحمل اسم كليوباترا ووجهها في موقع مذبح المعبد، حيث كان الكهنة يقدمون القرابين للآلهة.