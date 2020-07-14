كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماكرون يدعو لوجود أقوى للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه يوم الإثنين، إنه يريد وجود أقوى للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل مقاومة قوى أخرى مثل تركيا وروسيا، وفقا لما اوردته وكالة الانباء الفرنسية.

وقال: "إن منطقة البحر الأبيض المتوسط ستكون التحدي في السنوات القادمة"، مضيفا أن "العديد من عوامل الأزمات تتجمع هناك: النزاعات البحرية، وزعزعة استقرار ليبيا، والهجرة، والاتجار بالأسلحة والناس، والحصول على الموارد".

ونددت فرنسا مرارا بالتدخل التركي في الأزمة الليبية، وقد تصاعدت التوترات بين باريس وأنقرة، ولا سيما بعد وقوع مؤخرا حادث بحري بين سفينتين حربيتين فرنسية وتركية في البحر المتوسط. واوضح ماكرون أن وضع "سياسة أوروبية حقيقية للبحر الأبيض المتوسط هو أمر ضروري وملح".