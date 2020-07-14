وفاة 5 مواطنين بفيروس كورونا في ذمار اليمنية

الثلاثاء 14 يوليه 2020

توفي خمسة مواطنين، خلال الأيام الماضية، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في عدد من أحياء محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.



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وقالت مصادر محلية إن حي حارة الأخضر سجلت حالتي وفاة لشاب يدعى "علي أحمد الروعدي"، بعد أيام على إصابته بفيروس كورونا، حيث توفي يوم الخميس 9 يوليو، لتلحق به والدته بذات المرض يوم أمس الأول الأحد.

وأوضحت المصادر، أن شارع رداع سجل حالتي وفاة أخرى بفيروس كورونا، ورصد حالة وفاة في مستشفى معبر العام، الذي خصصته مليشيا الحوثي مركزاً للعزل الصحي لمحافظة ذمار.