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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يوليه 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 14/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف، كبرى مديريات المحافظة.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي
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