شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تقترب من المليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 906 آلاف و752 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أنه تم تسجيل 553 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفا و727 وفاة

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