لا تملك مكيّف؟ نصائح للنوم المريح في الحرّ الشديد

ووفقا لها، يجدر استخدام مرطب في غرفة النوم، ومع ذلك، إذا لم يكن هناك جهاز ترطيب في الشقة، فهناك عدة طرق أخرى للحصول على نوم هانئ، بحسب ما نقلته قناة "زفيزدا".

وقالت مكسيموفنا: "جهاز الترطيب يساعد على النوم، لكن في حال عدم وجوده يمكن وضع وعاء من الماء البارد في الغرفة، وهذا لن يبردها، لكنه سيزيد من مستوى الرطوبة... بالطبع المكيف هو الخيار الأفضل، كما يمكن فتح النوافذ في جميع الغرف عدا غرفة النوم التي ينصح إغلاق النوافذ والستائر فيها".



وأوصت الخبيرة، أنه من المستحسن استخدام غطاء نوم من الكتان أو القطن وعدم استخدام أغطية من أقمشة اصطناعية فهي تسبب سوء قدرة الجلد على التنفس.