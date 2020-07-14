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لاول مرة .. قرار بشأن صلاة عيد الاضحى

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قررت السلطات لأول مرة، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من مواجهة جائحة ، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة حسب الإجراءات الوقائية.

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة "باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ".

 

وأكد الوزير السعودي "أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية".

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وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أصدرت توجيهات، أمس الاثنين، لفروع الوزارة في مناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المهيأة وقائيا فقط، مضيفة أن ذلك جاء في تعميم أصدر لفروع الوزارة بمناطق المملكة.

 

وكانت السعودية قد اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر حتى دخول وقت صلاة العيد، عبر مكبرات الصوت الخارجية، مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات في مناطق المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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