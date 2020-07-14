اليسا تنشر صورة 'سيريالية وغريبة'.... ماذا تقصد بها؟

ونشرت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة كتبت عليها "قريبا"، وظهر في سيدة يبدو منها إنها إليسا، ولكن بشعر قصير وظهر مكشوف. ويبدو من الصورة كأنها تقف أمام المرآة، ولكن المرأة تعكس نفس صورة الظهر المكشوف، في لقطة وصفها مستخدمون بأنها غريبة وسيريالية.



وأرفقت إليسا الصورة بتعليق "قريبا"، وأتبعته بحسابات لمنصة "ديزير" الإلكترونية للموسيقى، وشركة "روتانا" المتعاقدة معها المطربة اللبنانية لإنتاج أي أعمال جديدة. وأرفقت إليسا الصورة بتعليق "قريبا"، وأتبعته بحسابات لمنصة "ديزير" الإلكترونية للموسيقى، وشركة "روتانا" المتعاقدة معها المطربة اللبنانية لإنتاج أي أعمال جديدة.





ويظهر بتلك الطريقة أن ذلك ليس إلا بوستر دعائي لألبوم أو كليب جديدة تجهزه إليسا ليطرح في الأسواق. ويظهر بتلك الطريقة أن ذلك ليس إلا بوستر دعائي لألبوم أو كليب جديدة تجهزه إليسا ليطرح في الأسواق. ولكن لم تعلن بعد المطربة إليسا موعد طرح الألبوم أو الكليب أو حتى اسم أي منهما. وأشار البعض إلى أنه من خلال تلك الصورة الغريبة، يبدو أن فكرة الألبوم أو الكليب جريئة إلى حد كبير، وستناقش قضية حيوية مثل تلك التي ناقشتها في أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي تطرقت فيها إلى إصابتها بسرطان الثدي.

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