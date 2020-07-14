تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في عموم العراق

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في عموم العراق، مشيرة الى ان حرارة محافظتين تقترب من نصف درجة الغليان.
طقس اليوم الثلاثاء مع جدول بدرجات الحرارة في عموم العراق
جدول بدرجات الحرارة في العراق ليوم غد الاربعاء
حالة الطقس ليوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس
حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت المقبلين
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