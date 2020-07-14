والتقط بعض الركاب مقاطع مصورة للواقعة، حيث يمكن رؤية بعض المسافرين وهم يحاولون إيواء أنفسهم تحت المظلات، بينما يحاول آخرون الوصول إلى سقف الطائرة وإيقاف تسريبات المياه. ووفقا لموقع "لاد بيبل"، الإخباري، فإن الرحلة الجوية أقلعت من مدينة خاباروفسك شرق روسيا باتجاه مدينة سوتشي غرب البلاد.



وقال أحد الركاب "كنا نطير ولكن المطر بدأ يتساقط على متن الطائرة". وقال أحد الركاب "كنا نطير ولكن المطر بدأ يتساقط على متن الطائرة".

وتدور الشكوك وراء تسريب المياه، في تعطل نظام تكييف الهواء على الطائرة، وهي من طراز "بوينج 747". وسارعت الخطوط الجوية الروسية، والتي تملكها شركة الطيران "إيروفلوت"، بفتح تحقيق في الحادث؛ لتحديد سبب تسريب المياه.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو غريب... الأمطار تتساقط على متن الطائرة فوق رؤوس المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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