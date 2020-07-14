مجددا.. ارتفاع اسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية لهذا اليوم

ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح فيما استقرت بالأسواق المحلية، الثلاثاء، (14 تموز 2020). وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 122.900 دينار لكل 100 دولار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة Advertisements سعر بيع الدولار = 123.500 دينار. سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

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