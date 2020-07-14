بالصور.. إزالة 'تجاوزات' على أرض زراعية جنوب بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، قيام ملاكاتها في بلدية الدورة بحملة أزالت خلالها عدداً من "التجاوزات" جنوب بغداد. وأوضحت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "التجاوزات تضمنت عدداً من الأساسات والهياكل البنائية المشيدة تجاوزاً على أرض زراعية في محاولة لتقطيعها وبيعها كأراضٍ ودور سكنية خلافاً لجنس الارض ضمن المحلة 812 المسماة شعبياً ( بارض الملا ) جنوب بغداد". Advertisements

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