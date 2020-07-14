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'مورغان ستانلي' يرفع توقعاته لأسعار برنت والخام الأميركي للربع الثالث

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رفع بنك "مورغان ستانلي" توقعاته لسعر خام برنت للربع الثالث من 2020 إلى 40 دولاراً للبرميل من 35 دولاراً في توقعاته السابقة.
كما رفع توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط للربع الثالث من 2020 من 32.50 دولار للبرميل إلى 37.50 دولار.

وقال البنك إن الطلب على النفط يتحسن لكنه ما زال هشاً ومن غير المرجح أن يتجاوز مستوياته السابقة على جائحة فيروس حتى أواخر2021.


و"مورغان ستانلي" هي مؤسسة خدمات مالية وااستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، يقع مقرها وسط مانهاتن، مدينة نيويورك، المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة هي إدارة الثروات العالمية، الخدمات المالية المؤسسية، إدارة الإستثمار، بالإضافة إلى خدمات عمليات الإندماج والإستحواذ.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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