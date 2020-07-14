'مورغان ستانلي' يرفع توقعاته لأسعار برنت والخام الأميركي للربع الثالث

كما رفع توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط للربع الثالث من 2020 من 32.50 دولار للبرميل إلى 37.50 دولار.

وقال البنك إن الطلب على النفط يتحسن لكنه ما زال هشاً ومن غير المرجح أن يتجاوز مستوياته السابقة على جائحة فيروس كورونا حتى أواخر2021.



و"مورغان ستانلي" هي مؤسسة خدمات مالية وااستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، يقع مقرها وسط مانهاتن، مدينة نيويورك، المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة هي إدارة الثروات العالمية، الخدمات المالية المؤسسية، إدارة الإستثمار، بالإضافة إلى خدمات عمليات الإندماج والإستحواذ.