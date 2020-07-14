«سد النهضة» .. الري: هيبان خلال الأيام الجاية هل هو حجز مياه أم تخزين

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" ، وجود خبراء قانونيين وفنيين من قبل الاتحاد الأفريقي لمتابعة موقف مفاوضات سد النهضة، ومحاولة تقريب وجهة النظر.

وقال "السباعي"، إن ما يتم تداوله عن ملء السد سيظهر خلال الأيام القادمة، "هيبان خلال الأيام الجاية هل هو حجز مياه أم تخزين"، مشيرًا إلى أن هناك آليات لمعرفة هل بدأت أثيوبيا في ملء بحيرة السد عن طريق معرفة كمية المياه الواردة لمصر، مؤكدًا أنها ليست معلومات خافية على أحد.

وأشار إلى أن بدأ الملء من عدمه سيظهر بعد فترة انتهاء الفيضان، لافتًا إلى أن السنة المائية في مصر تبدأ في 1 أغسطس لمدة 3 أشهر، وتصل خلالها مياه الفيضان التي تنزل في دول منابع النيل في مايو ويونيه ويوليو، مشددًا أنه سيظهر على نهاية يوليو وأغسطس هل ما حدث تخزين أو حجز مياه نتيجة عائق للمياه.