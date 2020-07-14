شكرا لقرائتكم خبر عن شبكات النقل شريان حياة.. أبرز مشروعات الكبارى العلوية للسيارات العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الحكومة أولوية كبرى لقطاع الطرق والكباري تحت رعاية القيادة السياسية، من خلال تطويره وتحسين كفاءته والنهوض بإنتاجية وتأثيراتها الإيجابية علي أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلي قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق، إنطلاقاً من أهمية شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتمكين مواقع الانتاج من الحصول علي متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل.

وتعد الكباري، أحد المشروعات الهامة التي توليها خطة التنمية أهمية، ومنها الكباري العلوية للسيارات حيث تستهدف الحكومة خلال الجاري 2020/2021 الانتهاء واستكمال والبدء في بعضها ونستعرضة علي النحو الاتي :

1- نهو 22 من الكباري العلوية عام 2020/2021 منها (جرجا بمحافظة سوهاج، الشرقاوية وقلما بمحافظة القليوبية، الميمون بمحافظة بني سويف)

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2- إحلال وتجديد أربعه كباري علي ترعة النوبارية بمحافظة البحيرة في عام 2020/2021.

3- البدء في إنشاء ثلاثه كباري علوية جديدة (دسونس الحلفاوية وأبو حمص بمحافظة البحيرة، و6 أكتوبر بمحافظة بني سويف) علي أن يتم نهوها عام 2021 / 2022.