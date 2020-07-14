حيفا: حادث طرق يتسبب باشتعال النار بصهريج غاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اشتعلت النار بشاحنة نقل صهريج غاز في مدينة حيفا إثر حادث طرق، فجر اليوم الثلاثاء.
وأغلقت الشرطة شارع "الهستدوت" قرب مفترق "فولكان" في حيفا، بسبب اشتعال الشاحنة التي كانت تنقل صهريج الغاز. ووجهت حركة السير والسيارات إلى طرق بديلة في كلا الاتجاهين.
وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان، النار وسيطرت عليها.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "الحادث وقع على مفرق ‘حوتسوت همفراتس’ فجر اليوم، بعد اصطدام بين سيارة وشاحنة كانت محمّلة بالغاز، الأمر الذي أدى إلى اشتعالها وتشكيل خطورة على حدوث انفجارات بسبب الغاز. وتمكنت طواقم خاصة لمعالجة المواد الخطرة وبتواجد قيادة لواء الساحل من احتواء المشكلة وإغلاق المكان وإخماد الحريق دون انفجارات أو إصابات".
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