إصابة لاعب هيوستن روكتس بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب هيوستن روكتس، راسل وستبروك، أصيب بفيروس كورونا المسجد قبل سفر الفريق إلى أورلاندو، حيث ستجرى استئناف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقال وستبروك الفائز بجائزة أفضل لاعب في 2017، والمشارك في مباراة كل النجوم 9 مرات، إنه "عزل نفسه ولن ينضم إلى الفريق سوى بعد السماح له عقب شفائه".

وكتب وستبروك البالغ عمره 31 عاما، عبر حسابه على "تويتر": "نتيجة الكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، قبل سفر فريقي إلى أورلاندو".

وواصل "أنا بحالة جيدة حاليا، وفي العزل، وأتطلع للانضمام إلى زملائي عند السماح لي بذلك.. أشكركم على كل أمنياتكم بالشفاء والدعم المستمر، أرجوكم تعاملوا بجدية مع الفيروس.. كونوا في أمان، ضعوا الكمامات".

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وكان وستبروك أحد أبرز لاعبي روكتس، هذا الموسم، بعد انتقاله قادما من أوكلاهوما سيتي ثاندر، ووصل معدله إلى 27.5 نقطة في المباراة.

ويحتل روكتس المركز السادس في القسم الغربي، برصيد 40 فوزا و24 هزيمة.

ويشارك 22 فريقا في استئناف الموسم، في ديزني وورلد بفلوريدا، حيث تم عزلهم لخوض التدريبات قبل عودة المباريات، في 30 تموز/يوليو.