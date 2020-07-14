زيدان: لم نفز بلقب الليغا بعد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن سعادته بالفوز على غرناطة بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة 36 من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "لقد لعبنا بشكل جيد جدًا في الشوط الأول، وبطريقة مثيرة للإعجاب في الاستحواذ على الكرة، لكن الشوط الثاني كان أسوأ لكن الخصم لعب".

وأردف "لتحقيق أشياء في هذا الدوري يجب أن تعاني قليلا وتستمر كمجموعة، وعلينا أن نكون فخورين بهذا الفريق".

وأضاف "الصرخة بعد صافرة النهاية؟ صرخت لأنني كنت سعيدًا، ولأن كرة القدم معاناة، ومن الطبيعي أن أصرخ لأنها كانت 3 نقاط مهمة للغاية، وصرخت لأخبر اللاعبين بأنهم قدموا مباراة رائعة، وأنا سعيد بهم".

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وتابع "هازارد؟ هناك أشياء تتعلق بالفريق، ويجب على اللاعب أن يكون جاهزًا تماما ليلعب، وهازارد لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، وأمره مُعقد بعض الشيء، لكنني أتمنى أن يكون جاهزًا الخميس لمساعدة الفريق".

وأوضح "بيل؟ لا أشكو منه، ونحن جميعًا هنا ويتبقى على نهاية الموسم مباراتان".

وواصل "لم نفز باللقب بعد، وهذه هي الحقيقة، ونحن سُعداء للغاية، لكن يتبقى 6 نقاط".

واختتم "التتويج بالليغا في ملعب دي ستيفانو؟ عندما نبدأ الموسم، نريد الفوز باللقب، لكننا لم نحققه بعد".