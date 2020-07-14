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إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس بأم الفحم

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، يبلغ من العمر 34 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة، على ما يبدو في حادث دهس بمدينة أم الفحم، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب في المكان، ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج الطبي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن شخصا، في الخمسينيات من عمره، أصيب بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في منطقة الأغوار، صباح أمس الاثنين. وأفيد أن المصاب تعرض للدهس تحت عجلات جرار خلال قيادته له، لأسباب لم تتضح بعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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