شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل"..تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "#مسبار_الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

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