اخبار العالم

فرنسا تحتفل بـ "يوم الباستيل" وسط إجراءات كورونا الاحترازية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحتفل بـ "يوم الباستيل" وسط إجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

تستعد فرنسا، اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالعيد الوطني (يوم الباستيل)، بمشاركة أعداد محدودة من الأشخاص وسط الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبدلا من العرض العسكري التقليدي في شارع الشانزليزيه، يخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتفقد عرض عسكري أصغر في ساحة الكونكور، في نهاية الشارع الشهير.

وكان أكثر من أربعة آلاف جندي قد شاركوا في احتفال العام الماضي الذي استغرق ساعتين، بينما سيشارك 2195 جندي في احتفال العام الجاري الذي سيستغرق نحو ساعة.

وكانت جائحة كورونا قد أسفرت عن وفاة أكثر من 30 ألف شخص في فرنسا.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء ، ستواصل باريس عرضها السنوي للألعاب النارية في يوم الباستيل في المساء. ولكن لتجنب الازدحام ، سيتم إغلاق مناطق المشاهدة المعتادة أمام الجمهور ، الذين تمت دعوتهم بدلاً من ذلك لمشاهدة العرض على التلفزيون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحتفل بـ "يوم الباستيل" وسط إجراءات كورونا الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا