شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تشدد القيود وسط تفش جديد لكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

شددت الولايات الأسترالية القيود على التنقل في الوقت الذي تكابد فيه السلطات لاحتواء تفش جديد لمرض كوفيد-19 في جنوب شرق البلاد بدأ يمتد إلى مناطق أخرى.

ومع تزايد المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا على الصعيد الوطني مددت ولايتان القيود على الحدود في حين فرضت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان قيودا على عدد من الأشخاص.

وتأتي التغييرات مع اكتشاف عشرات الحالات الجديدة في ولاية فيكتوريا، وهي بؤرة لكوفيد-19 في البلاد، رغم عودة تطبيق إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي على نحو خمسة ملايين شخص في ملبورن عاصمة الولاية.

وقالت السلطات إن الحالات النشطة في الولاية ارتفعت إلى ما يقرب من 2000 بعد اكتشاف 270 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي عدد الحالات في أستراليا إلى حوالي عشرة آلاف و 107 وفيات.

وقال بريت ساتون كبير المسؤولين الطبيين في فيكتوريا للصحفيين في ملبورن "لم نجتاز الأزمة بعد. آمل أن يتحقق ذلك هذا الأسبوع ولكن لا توجد ضمانات".