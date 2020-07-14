شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 33 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,512 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس الاثنين.
وكان العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا قد تراوح بين 40 إلى 70 حالة في هذا الشهر.
وارتفع عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج إلى 43 حالة في اليوم السابق، مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي، غير أنه شهد تراجعا حادا اليوم.
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