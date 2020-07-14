'احدهما دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين للحصول على عقود'.. تقرير: ادانة لبناني وبريطاني بالاحتيال

أدانت هيئة محلفين في لندن، كلا من البريطاني اللبناني زياد عقل، المدير الإقليمي السابق لشركة Unaoil، وستيفن واتلي المدير البريطاني السابق للشركة في العراق، بجريمة الاحتيال ودفع رشاوي لمسؤولين عراقيين للحصول على عقود مشاريع نفطية.

وقالت رئيسة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ليزا أوسوفسكي إن "هؤلاء الرجال استغلوا بطريقة غير شريفة الحكومة العراقية التي تحاول إعادة بناء الدولة بعد ان مزقتها الحرب".

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وأضافت أوسوفسكي "لقد أساءوا استخدام النظام وعملوا على إبعاد المنافسين للحصول على منافع شخصية".

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية المرفوعة ضد بريطاني ثالث هو بول بوند، مدير مبيعات شركة خدمات النفط والغاز الهولندية SBM Offshore، لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) قال الاثنين إنه سيعيد المحاكمة.