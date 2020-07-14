شركة أميركية تحول هواء الصحراء إلى ماء

تسعى شركة تكنولوجيا مقرها أريزونا للحصول على المياه في منطقة الصحراء العربية عن طريق انتزاع الرطوبة من الهواء، بدلاً من حفر الآبار أو تحلية مياه البحر، وفقا لموقع بلومبيرغ.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها في العالم، ويمكن أن تقدم نموذجًا للدول الأخرى القاحلة لإنتاج مياه الشرب بطريقة أكثر استدامة، كما يمكن التوسع في المشروع ليستخدم في الزراعة.

وستستخدم شركة "زيرو ماس وتر" الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري الذي يستخدم في تشغيل العديد من منشآت تحلية المياه في الإمارات العربية المتحدة.

وقال سميع الله خان، المدير العام لشركة IBV الإماراتية التي ستشتري المياه من الشركة، إن "محطة التعبئة تعمل بالطاقة الشمسية، والزجاجات التي ستستخدم قابلة لإعادة التدوير، والأغطية مستدامة وستصنع من الخيزران".

وبحسب بلومبيرغ، لن تتنافس هذه التقنية معالجات المياه السائبة في أي وقت قريب، وستكون الشركة في البداية قادرًة فقط على إنتاج ما يصل إلى 2.3 مليون لتر سنويًا، لأنها لا تزال أكثر تكلفة بكثير من تحلية مياه البحر.

وأكد خان أن "مياه ماس وتر ستكون في نفس فئة العلامات التجارية المستوردة الراقية مثل Evian و Fiji، والتي تباع محليا في السوق الإماراتية مقابل حوالي 10 دراهم (2.72 دولار) للتر، ويتم إنشاء المصنع في منطقة لهباب على بعد 20 كيلو متر من دبي، وهي مركز لتربية الإبل ورحلات السفاري الصحراوية".

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طريقة العمل

سيبدأ المصنع بـ 1250 طائرة مائية، كل منها يكلف 2500 دولار، حتى تصل في النهاية إلى 10 ألف طائرة، وستقوم هذه الطائرات، المزودة بصناديق مستطيلة بيبلغ قياسها 2.4 متر × 1.2 متر، بامتصاص بخار الماء باستخدام الطاقة الشمسية.

وأوضح كودي فريزن، مؤسس ماس وتر أنه "على الرغم من أنها يمكن أن تعمل هذه التقنية في أي مكان تشرق فيه الشمس تقريبًا، إلا أن مناخ دبي الحار والرطب يجعلها موقعًا مميزا".

وكان قد تم استخدام الطائرات المائية من قبل في الإمارات، على نطاق أصغر بكثير، في المخيمات الصحراوية للسياح وفي بعض المنازل.

وأكد فريزن أن "الخطوة التالية هي استخدام هذه التقنية لتوفير مياه الزراعة، وخاصة أن دول الخليج تريد تقليل اعتمادها الشديد على واردات المواد الغذائية، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي أعقبته، فقد استوردت الإمارات هذا الشهر 4500 بقرة من أوروغواي لتعزيز إنتاج الحليب، كما أنها تحاول زراعة الأرز محليًا، والذي يعتمد نجاحه إلى حد كبير على استخدام كميات مستدامة من المياه.

وذكر فالغرين، مستشار لدى "زيرو ماس وتر" ، أن "فكرة الزراعة باستخدام الماء من الهواء يمكن أن تكون قابلة للتطبيق تجارياً في المناخ المناسب، والإمارات في منطقة مناخية مناسبة".