حقوق الانسان: اصابات الملاكات الطبية بكورونا كبيرة قياسا بباقي الدول وسجلنا 3136 حالة

اكدت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، ان نسبة اصابات الملاكات الطبية بكورونا كبيرة قياسا بباقي الدول، مبينة انها سجلت حتى 27 حزيران 3136 حالة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "المفوضية تراقب من خلال فرقها الرصدية مجمل الاصابات التي حصلت بين الملاكات الصحية والطبية بالبلاد منذ بدء الوباء حتى الان"، لافتا الى ان "الاصابات بلغت نسبتها 6،6 بالمئة".

واضاف ان "هذه النسبة كبيرة قياسا ببقية الدول"، لافتا الى ان "المفوضية سجلت احصائية دقيقة بالاعداد منذ بدء الوباء لغاية السابع والعشرين من حزيران الماضي، إذ بلغ عدد الاصابات بين الملاكات الطبية والصحية التمريضية 3136 اصابة، من بينها 25 وفاة".

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وتابع ان "الاصابات توزعت بواقع اصابة 633 طبيبا و9 حالات وفاة، أما الصيادلة فتم تسجيل 177 اصابة بينهم، وحالة وفاة واحدة، بينما بلغ عدد الاصابات بين اطباء الاسنان 48 اصابة، ووصلت إصابات الملاكات التمريضية الى 1558 إصابة، من بينها 9 وفيات، فضلا عن تسجيل 262 إصابة بين الملاكات المختبرية وحالة وفاة واحدة، أما اصابات الملاكات الاخرى فبلغت 458 اصابة و5 وفيات".

ودعا البياتي وزارة الصحة الى "اتخاذ اللازم على الفور بهذا المجال، من خلال اجراء فحص دوري لهم وتنظيم دوامهم بالتناوب وليس بشكل مستمر، لغرض حمايتهم وتقليل الاختلاط بين المصابين والاخرين، وعزلهم في حال تأكد اصابتهم".