هداف الدوري الإنجليزي.. ثنائي يونايتد يقتحم الصراع في 180 ثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحم ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال ثنائي هجوم مانشستر يونايتد الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وخلال 180 ثانية من عمر مواجهة مانشستر يونايتد ضد ضيفه ساوثهامبتون المقامة على ملعب "أولد ترافورد" بالجولة 35 من المسابقة، سجل راشفورد ومارسيال هدفي يونايتد.

وبعد أن تقدم ساوثهامبتون في النتيجة عبر ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 12، وعادل راشفورد الكفة في الدقيقة 20، قبل أن يسجل مارسيال هدف تقدم الشياطين الحمر بالدقيقة 23.

ورفع كلا من راشفورد ومارسيال رصيدهما من الأهداف في البريمييرليج هذا الموسم إلى 16 هدفا، ليقتحما الصراع على جائزة الهداف، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

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ويحتل جيمي فاردي نجم ليستر سيتي صدارة ترتيب الهدافين بـ23 هدفا، يليه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال بـ20 هدفا، ثم الثنائي داني إنجز لاعب ساوثهامبتون والمصري محمد صلاح جناح ليفربول بـ19 هدفا.

ويتواجد رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بالترتيب الخامس بـ17 هدفا، يليه عدد من اللاعبين أصحاب الـ16 هدفا، وهم إلى جانب راشفورد ومارسيال، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم السيتي، والسنغالي ساديو ماني جناح ليفربول والمكسيكي راؤول خيمينيز نحم ولفرهامبتون.

وبعيدا عن صراع الهداف، فإن مارسيال بهدفه في ساوثهامبتون، حقق رقما تاريخيا ليونايتد، إذ بات اللاعب رقم 10 الذي يسجل 50 هدفا لصالح الفريق خلال مسيرته بالبريمييرليج.

فضلا عن ذلك، فإن مارسيال أصبح ثاني فرنسي يسجل 50 هدفا ليونايتد بالمسابقة بعد إيريك كانتونا صاحب الـ64 هدفا، كما أنه الأول من الفريق الذي يصل لهذا الرقم أو يتجاوزه منذ واين روني في مارس/ آذار 2008.