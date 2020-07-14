شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. 4 ملايين فحص كورونا وإنجاز طبي جديد للقطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات، الإثنين، بأبوظبي، حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في أبوظبي.



وأوضح أن ذلك يمهد الطريق لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الهادفة إلى التأكد من سلامة اللقاح وفعاليته على شريحة أكبر من الأفراد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار العويس إلى إجراء المؤسسات الطبية المختصة في الإمارات لأكثر من 4 ملايين فحص طبي كجزء من استراتيجية الإمارات الهادفة إلى توسيع نطاق الفحوص، مشيداً بهمة أبطال خط الدفاع الأول وجهودهم الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان صحة أفراده.

وعن تفاصيل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المحتمل، أوضح العويس أن هذه المرحلة تتضمن إجراء دراسة بحثية حول نوعين من التطعيمات، وذلك بمشاركة أكثر من 15 ألف متطوع.

وشدد على أنه يتم تبني أفضل المعايير العلمية المتبعة عند إجراء هذه النوعية من الدراسات الطبية، لافتا إلى أن نجاح هذه المرحلة والتأكد من سلامة اللقاح يعني البدء في مرحلة التصنيع.

وخلال الإحاطة، كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض "كوفيد- 19".

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وأعلنت الضحاك أن عدد الفحوصات اليومية الجديدة بلغ 34.478 فحصاً كشفت عن تسجيل 344 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 55.198 حالة.

وكشفت عن تسجيل 373 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 45.513، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334، لافتة إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج يبلغ 9.351 حالة.

من جانبه، أعلن محمد حسن أهلي، المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إطلاق المنصة الإحصائية الخاصة ببيانات فيروس كورونا في الإمارات.

وأكد أهلي أن المنصة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة كونها ثمرة تعاون مشترك بين 3 جهات رسمية، هي: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، والهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأشار أن إطلاق المنصة يعكس سياسة حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية وتبادل المعلومات والبيانات الموثوقة بشكل يدعم متخذي القرار والباحثين والمعنين كافة.

ونوه أهلي بأن المنصة تقدم باقة متكاملة من الإحصاءات والبيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري حول عدد الفحوصات التي تم إجراؤها، وعدد الحالات المكتشفة، والنشطة، بالإضافة إلى عدد حالات الشفاء، وعدد الوفيات.

كما توفر مجموعة من الرسوم البيانية لعرض البيانات وفق مؤشرات مختلفة، علاوة على خريطة تفاعلية تتيح للمستخدمين التعرف على أقرب مركز صحي، ويتم عرض البيانات على المنصة وفق منهجية واضحة تتبنى أفضل الممارسات الإحصائية المتبعة في هذا المجال.

وأوضح أهلي أن المنصة تتيح إمكانية الحصول على كافة الأرقام والبيانات المتعلقة بالفيروس المستجد منذ اكتشاف أول حالة في الدولة وحتى الوقت الراهن، إذ يمكن للراغبين تنزيل ملفات إحصائية شاملة تتضمن جداول وسلاسل زمنية موثوقة.