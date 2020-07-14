"آيا صوفيا".. لماذا تستر أردوغان برداء الدين في أزمة "آيا صوفيا"؟ (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف ان أردوغان يواصل تستره برداء الدين، تلك المرة عبر إثارة أزمة متحف آيا صوفيا.



ليقرر تحويله إلى مسجد في اضطهاد للمسيحيين، ولكن ماذا يُريد أردوغان من القرار؟

Advertisements

الأهداف بالطبع سياسية بامتياز، حيث يسعى لضرب التيار العلماني المناوئ له سياسيًا، وترويج نفسه كخليفة ديني يحافظ على الإسلام، وتوجيه رسالة انتقام للغرب المعادي لسياسته بعد أطماعه في سوريا والعراق وليبيا والبحر المتوسط بالإضافة لإنقاذ شعبيته في الداخل التركي. بعد تدهور الاقتصاد وغياب الأمن وتراجع الحريات.

كما يُريد استخدام الهجوم الغربي ضد قرار "آيا صوفيا" للترويج لنفسه كزعيم كبير للعالم الإسلامي.