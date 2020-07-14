شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: أدلة على محاولة إيران الحصول على سلاح نووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤول أمني رفيع أن لدى الإدارة الأميركية أدلة تفيد بأن إيران تحاول الحصول على أسلحة نووية، مؤكداً طالما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجود فلن يسمح بذلك. وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، في مقابلة مع موقع محلي، أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية، مشددًا على تصميم إدارة ترمب على منع النظام الإيراني من تحقيق هذا الهدف.

إلى ذلك قال: "نعلم أن إيران تحاول الحصول على أسلحة نووية. عرفنا ذلك من خلال الأدلة التي حصل عليها الإسرائيليون خلال مهمة أمنية". وأضاف: "إيران لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين نوويين، كما أنها لا تلتزم بتعهداتها النووية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والاتفاق النووي".

وشدد على أنه ما دام ترمب هو الرئيس فلن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

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انفجارات وحرائق مريبة

يأتي هذا في وقت شهدت إيران عدة انفجارات مريبة وقعت حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأيام المنصرمة. وأمس الاثنين فتحت الشرطة الإيرانية تحقيقاً بعد أن اندلع حريق في مجمع صناعي في شمال شرقي البلاد، حيث يوجد مجمع لصهاريج مكثفات الغاز التي انفجر أحدها، حسب ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء.

انفجار في موقع نطنز

ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق في مبنى بمنشأة نطنز تحت الأرض الإيرانية، وهي محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقالت السلطات إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة.

كذلك وقع انفجار شرقي طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية، في 26 يونيو حزيران، وقالت السلطات في حينه إن سبب الانفجار تسرب من منشأة للغاز في منطقة خارج القاعدة.