بعد قرار تحويل آيا صوفيا.. دعوات واسعة لمقاطعة السياحة في تركيا

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عبر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرار السلطات التركية تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد. ورأوا أن هذا يفتح الباب على مصراعيه لأعمال مشابهة في الغرب، أي تحويل كثير من المساجد إلى كنائس، من باب المعاملة بالمثل. واتفق رواد تلك المواقع على أن الخطوة السياسية، وليست الدينية، التي أقدم عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمثل طعنة في ظهر التعايش. وبناء على ذلك، ارتفعت أصوات للمطالبة بمقاطعة السياحة في تركيا، بعد هذا القرار الطائش وغير المدروس. وأكد كثير من السياح، خصوصا من دول الخليج، عن تغيير وجهتهم السياحية إلى مصر والأردن ولبنان ودول أخرى في شرق آسيا، بعد أن كانت تركيا واحدة من وجهاتهم المفضلة. ويرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذا التصرف الأرعن، سيجلب لتركيا الخراب الاقتصادي، وسيقدمها للعالم كدولة أوصولية متطرفة، خصوصا في ظل دعمها المستمر لجماعات مدرجة على لائحة الإرهاب في كل من سوريا وليبيا. وتوقع الخبراء أن تشهد السياحة في تركيا تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، ما يؤثر بالضرورة على حركة الاقتصاد، على اعتبار أن تركيا بلد سياحي ويعتمد على هذا المورد بشكل كبير