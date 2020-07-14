الخارجية المصرية تعلن «الخط الأحمر» بشأن «سد النهضة»

ردا على سؤال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في برنامجه بـ"المصري" الذي يعرض عبر شاشة "الغد ، حدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري ، الخط الأحمر فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي.
وذلك على غرار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر سابق، مدينتي سرت والجفرة على الحدود الغربية مع الجوار الليبي، خطا أحمر للأمن القومي المصري.
وقال شكري، إن الخط الأحمر بشأن سد النهضة يتمثل في رؤية الدولة حول وقوع أي ضرر جسيم جراء سد النهضة على الأمن المائي لمصر والمصريين.
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