السد العالى ومفيض توشكى على موعد مع التطوير.. اعرف التفاصيل من الميزانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الحكومة اهتماما بالغاً بالصعيد في ضوء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي ينعكس جليا في ارتفاع الاستثمارات الحكومية الموجهة للخطط التنموية لأقاليم الصعيد سواء الجنوب أو الشمال أو الوسط. وخُصصت في موازنة العام الجارى 2020/2021، استثمارات حكومية لمحافظة أسوان بنحو 6.51 مليار جنية، تُمول الخزانة العامة منها 67%، ويُلاحظ استحواذ قطاع الصرف الصحي علي النسبة الأكبر بواقع 24.5%. وفي هذا الصدد، نرصد أبرز مشروعات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي المستهدفة في أسوان في ضوء خطة التنمية : 1. تطوير مفيض توشكي ومعالجة الأطماء ببحيرة ناصر 2. حماية البنية الأساسية من أخطار السيول 3. استكمال محطة طلمبات توشكي 4. إنشاء وإحلال محطات رفع 5. إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتبطين ترع Advertisements 6. إحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي 7. استكمال إنشاء وتجهيز آبار وتوصيل التيار الكهربائي لها. 8. استكمال الحماية الحجرية جوانب نهر النيل 9. إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 4000 فدان وإعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة، وإنشاء الأعمال الصناعية عليها (كبارى، بدالات، ...). 10. استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان. 11. مشروع تطوير زراعة قصب السكر (الري بالتنقيط) بمحافظة أسوان 12. استكمال إنشاء دليل فرعي (4-3) من كم 7.5 حتي كم 18.5 .

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