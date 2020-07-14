الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا

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وأعلن وزير الصحةالإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، عن إجراء المؤسسات الطبية المختصة في الدولة لأكثر من أربعة ملايين فحص طبي، للكشف عن مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الإماراتي أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الإمارات الهادفة إلى توسيع نطاق الفحوص، مشيدا بهمة أبطال خط الدفاع الأول وجهودهم الرامية للحفاظ على سلامة المجتمع وضمان صحة أفراده، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وكشف العويس عن حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى هذا التطور يمهد الطريق لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الهادفة إلى التأكد من سلامة اللقاح وفعاليته على شريحة أكبر من الأفراد.

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وعن تفاصيل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المحتمل، أوضح العويس أن هذه المرحلة تتضمن إجراء دراسة بحثية حول نوعين من التطعيمات، بمشاركة أكثر من 15 ألف متطوع.

وشدد على أنه يتم تبني أفضل المعايير العلمية المتبعة عند إجراء هذه النوعية من الدراسات الطبية، مشيرا إلى أن نجاح هذه المرحلة والتأكد من سلامة اللقاح يعني البدء في مرحلة التصنيع.

وأعلنت الإمارات، الاثنين، أن عدد الفحوصات اليومية الجديدة بلغ 34 ألفا و478 فحصا، وقد كشفت عن تسجيل 344 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 55 ألفا و198 حالة.

وكشفت الإمارات عن تسجيل 373 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 45 ألفا و513 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334 حالة.