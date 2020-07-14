للمرة الثانية خلال ساعات: اقتحام سجن "عوفر" ورش الأسرى بالغاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل، سجن "عوفر" ونفذت عملية قمع واسعة فيه، ورشت الأسرى بالغاز وعاثت خرابا بمقتنياتهم.

ويشهد السجن حالة من التوتر خصوصا وأن قوات القمع التابعة لإدارة السجون اقتحمت زنازين الأسرى للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة. وعلى إثرها شرع الأسرى بخطوات احتجاجية، منها التكبير والطرق على الأبواب.

واقتحمت قوات القمع، فجر الإثنين، غرف رقم 5 و 12 في قسم رقم 16، مدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية التي اعتدت على بعض الأسرى وقامت بعضهم، كما عزلت قوات القمع أسيرين في الزنازين، ونقلت الأسير رامي فضايل إلى سجن آخر.

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وحمّل نادي الأسير، مجددا، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن "عوفر"، محذرا من تكرار ما تعرضوا له العام الماضي من عملية قمع واسعة.

وأضاف أنه وفي الوقت الذي يواجه العالم خطر وباء كورونا، فإن الأسرى يواجهون السّجان وإجراءاته القمعية، بالإضافة إلى خطر الوباء مع تصاعد الإصابات بين السجانين وهم المصدر الوحيد لنقل العدوى للأسرى.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعدت منذ مطلع العام الماضي من عمليات القمع بحق الأسرى، وكان سجن "عوفر" من بين السجون التي شهدت عملية قمع واسعة اعتبرت الأعنف منذ سنوات، أُصيب خلالها عشرات الأسرى.