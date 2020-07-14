أفغانستان محور مباحثات هاتفية بين بومبيو ولافروف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الوضع في أفغانستان، وذلك طبقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية.
وتأتي مباحثات بومبيو ولافروف في أعقاب تقارير أفادت بأن روسيا قدمت أموالا لإرهابيين لقتل أمريكيين في أفغانستان.
وقد قللت إدارة ترامب من تلك التقارير قائلة إن الوكالات الأمريكية لم تؤكد المعلومات المخابراتية التي تقول إن روسيا ربما دفعت أموالا لحركة طالبان الأفغانية لتقتل جنود أمريكيين، فيما نفتها موسكو.
وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت بعد تلقيها إفادة من مسؤولين بالمخابرات الأمريكية في وقت سابق، إن واشنطن يجب أن تفرض عقوبات على قطاعي المخابرات والدفاع في روسيا.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها، إن بومبيو أثار أيضا، خلال المباحثات الهاتفية مع لافروف، قضية أمن الانتخابات حيث تستعد الولايات المتحدة لانتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وكان المسؤولون الأمريكيون أثاروا مخاوف من أن روسيا قد تتدخل في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى هذا العام بعد أن كشف تحقيق أجراه المحقق الخاص روبرت مولر أن روسيا نفذت حملة اختراق ودعاية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
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