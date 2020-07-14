مقتل جندي من بعثة الأمم المتحدة غرب رواندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل جندي رواندا من أصحاب القبعات الزرق وأصيب اثنين آخرين في هجوم شنّته، الإثنين، إحدى حركات التمرّد الرئيسية على قرية غيدزيه غرب البلاد، طبقا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى "مينوسكا".

وقالت البعثة، في بيان، إن "هذا الهجوم الإجرامي يشكّل انتهاكاً جديداً" من قبل تنظيم "3 آر" لاتفاقية السلام التي أبرمتها حكومة أفريقيا الوسطى مع 14 تنظيماً مسلّحاً في 6 فبراير/شباط 2019.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلن زعيم تنظيم "3 آر" صدّيقي عباس تعليق مشاركة تنظيمه في اتفاقية السلام، لتبدأ بعثة مينوسكا بعد ذلك بوقت قصير عملية عسكرية في غرب البلاد لمنع هذا التنظيم المسلّح من توسيع نفوذه.

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وحذّرت البعثة الأممية، في بيانها، من أنّ الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

في أواخر يونيو، قتل عنصران من جيش أفريقيا الوسطى على أيدي مسلّحين من تنظيم "3 آر" في منطقة بيسون حيث تقع قرية غيدزيه.

وجماعة "3 آر" أو "الراءات الثلاث" المسلّحة هي إحدى حركات التمرّد الرئيسية في أفريقيا الوسطى وتتألّف بشكل رئيسي من مسلّحين من إتنية الفولاني وتنشط في غرب البلاد.