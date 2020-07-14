شكرا لقرائتكم خبر عن كوارث التسوق أون لاين تدخل اهتمامات البرلمان.. ومطالب بتشديد الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب طارق متولى، من تداول بعض المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعى غير مطابقة للمواصفات، وأن التسويق الإلكترونى أصبح أمر واقع مما يتطلب ضرورة التنسيق من أجل إحكام الرقابة على هذه التجارة التى تدر مليارات الجنيهات سنويا والدولة لا تستفيد منها شيئا، كما ان بها الكثير من عمليات النصب التى تتم على العملاء، جراء عدم وجود رقابة، بالإضافة إلى الترويج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات مما يساهم فى انتشار مصانع بير السلم التى تؤثر على الاقتصاد الرسمى للدولة.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، المواطنين توخي الحذر قبل الإقبال على شراء أيا من المنتجات التى يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة المنتجات الطبية، مؤكدا أن الكثير منها غير مطابق للمواصفات ويتم تصنيعه فى مصانع غير مرخصة، مما يجعلها بعيدة عن الرقابة وتفتقد لأدنى اشتراطات السلامة والصحة العامة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حملات توعية للمواطنين، ففى ظل الظروف الراهنة، ومع التوسع فى استخدام مواقع التواصل والأساليب التكنولوجية الحديثة يجب أن تكون هناك ثقافة حول كيفية التعامل والشراء من خلال هذه المواقع دون ان يتم النصب على المواطنين وفى نفس الوقت للتأكد من المنتجات الأصلية.

الجدير بالذكر أن النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجه طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الاتصالات والتموين وجهاز حماية المستهلك بشأن انتشار صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل أزمة فيروس كورونا للنصب على المواطنين بوجود مجموعة للتعقيم والتطهير تصل أسعاره لحوالي ألف جنيه.