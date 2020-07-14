دون خسائر بشرية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محطة وقود بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود نشب في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، داخل مخزن زيوت بمحطة وقود بزهراء مدينة نصر.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بالحريق فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث بصحبتهم 4 سيارات إطفاء وتمت عمليات محاصرة النيران من كافة الاتجاهات لمنع امتدادها لخزانات الوقود بالمحطة دون وقوع إصابات.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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