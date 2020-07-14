شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. إعفاء أموال صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية من الضرائب والرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ومد الخدمة لهم وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، علي إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم، وأن يكون له موازنة مستقلة، وفي هذا الإطار نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، علي القواعد التالية:

1 - تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.

2 - يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

3 - تخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

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4 - يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية.

5 - يرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا لقواعد اللائحة المالية للصندوق .

6- يستحق الصندوق عائدا سنويا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق .

7 - تعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

8 - تخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔