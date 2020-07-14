شكرا لقرائتكم خبر عن حالتا وفاة و91 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالتي وفاة و91 إصابة جديدة بكورونا اليوم . وأوضحت المصادر أن مجموع الإصابات بلغ 5446، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2501 حالة، فيما وصل عدد الوفايات جراء الفيروس 149 وفاة.

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