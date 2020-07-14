شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة للميليشيات في محافظة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أفادت مصادر عسكرية باشتداد المعارك منذ مساء الأحد في جبهة الرخيم بمنطقة قانية في محافظة البيضاء اليمنية.

وذكرت المصادر أن المعارك كانت الأشد وسط تقدم قوات الجيش الوطني بمساندة من قبائل مراد وطيران التحالف العربي.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني والقبائل سيطرت على مواقع إستراتيجية ومهمة كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وأفادت المصادر بأن العشرات من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع وتحصينات وتعزيزات ميليشيا الحوثي وأوقعت خسائر فادحة في صفوفها ودمرت آليات عسكرية وذخائر.

وكانت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودة بالتحالف العربي قد سيطرت على مواقع إستراتيجية في جبهتي قانية والعبدية بين مأرب والبيضاء، الأسبوع الماضي حيث لا تزال المواجهات في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء متواصلة، وسيطرت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودة بالتحالف العربي على مواقع وصفت بالحاكمة في جبهتي قانية والعبدية الواقعتين بين محافظتي البيضاء ومأرب، في إطار العمليات العسكرية الدائرة في تلك المناطق منذ أيام.

وأكدت مصادر ميدانية في البيضاء أن الجيش والقبائل سيطرت على مواقع إستراتيجية بينها التباب والوديان المحيطة بمنطقة «رمضة» بعد أن تمكنت من تحرير الشوحط والحمراني في منطقة الرخيم، التي كانت قد فرضت سيطرتها النارية عليها.

Advertisements

وواصلت تأمينها لمناطق عدة في العبدية انطلاقا من منطقة الوعيل، التي اتخذتها مركزا لانطلاق عملياتها العسكرية في بقية المناطق الواقعة بين مأرب والبيضاء، التي تحاول ميليشيات الحوثي باستماتة الدخول إليها وقطع الطرق الرابطة بين المحافظتين.

وكانت مصادر ميدانية قد أكدت مصرع العشرات من عناصر الحوثي في قانية والعبدية خلال الساعات الماضية، بينهم قيادات ميدانية بارزة بينهم القيادي الحوثي عقيل الكحلاني قائد جبهة قانية، الذي وصلت جثته إلى مستشفى الثورة بالبيضاء مع عدد من الجثث الأخرى لعناصرهم بينهم أفارقة.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر ميدانية أن الميليشيات تكبدت 108 قتلى و188 جريحا في جبهات البيضاء - مأرب، بينهم قيادات بارزة وعدد من المرتزقة الأفارقة.

وقالت قيادات من ميليشيات الحوثي في المحافظة إن أفرادها في قانية يواجهون الموت الأحمر، وإن عدد القتلى 108 في قانية خلال 48 ساعة مضت، والجرحى 187، وإن هناك مفقودين.

وكانت قيادة الجيش اليمني قد دعت الصليب الأحمر لانتشال جثث ميليشيات الحوثي المنتشرة بالعشرات في شعاب وجروف وجبال قانية، التي مرت عليها أيام وبدأت بالتحلل والتعفن.