شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات في انفجار واشتباك بمجمع حكومي بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه. وقال محمد صديق عزيزي، وهو متحدث باسم حكومة إقليم سمنكان «إنه هجوم معقد بدأ بسيارة ملغومة. الاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة».
وقال مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق إن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم وإن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.
ويأتي الهجوم في وقت يتصاعد فيه العنف بأفغانستان بينما تحاول الولايات المتحدة دفع الحكومة وحركة طالبان إلى محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عاما.
وأول أمس الأحد ذكرت مصادر أمنية أفغانية أن أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 10 آخرون في إقليم باغلان شمال أفغانستان مساء السبت، طبقا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.
وقالت المصادر إن الاشتباكات وقعت على طريق باغلان- سامانجان السريع، بعد أن هاجمت طالبان قوات الأمن.
وأضافت المصادر أنه «تم إغلاق الطريق السريع لعدة ساعات وتعرضت أربع سيارات تابعة للقوات الأفغانية لأضرار في الاشتباك».
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة العشرات في انفجار واشتباك بمجمع حكومي بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.