مقتل 10 جنود في هجومين شمال شرق نيجيريا

أعلنت مصادر أمنية، مقتل 10 جنود نيجيريين في هجومين منفصلين شمال شرق نيجيريا.



وقالت المصادر ، طالبة عدم كشف هويتها، لوكالة فرانس برس، إن إرهابيين قتلوا 8 جنود في هجوم استهدف قافلة عسكرية في قرية كومولا الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

وأضافت أنّه بعد ساعات من هذا الهجوم، قُتل جنديان آخران في اشتباك بين دورية للجيش ومجموعة من الإرهابيين في قرية كولوري الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من مايدوغوري.

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وقبل أسبوع، قُتل 35 جندياً نيجيريا في المنطقة نفسها وفُقد أثر 30 آخرين.

ويؤكّد الجيش النيجيري أنّ شمال شرق البلاد لم يعد تحت وطأة العنف، لكن على الرغم من ذلك، قُتل العشرات بل المئات من الجنود في السنوات الماضية في هجمات مشابهة شنّها تنظيم داعش في غرب إفريقيا.

وينشط التنظيم المنشقّ عن جماعة بوكو حرام بشكل كبير منذ إنشائه في أغسطس/آب 2016 ويشنّ بانتظام هجمات ضدّ قوات الأمن والجيش وموظفي المنظّمات غير الحكومية المحليّة والدولية.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ 2009 نتيجة العنف في المنطقة، ونزح أكثر من مليونين.